الإدارة الأمريكية تعتزم إرسال صواريخ عنقودية بعيدة المدى إلى أوكرانيا

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتزامها تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى مسلحة بذخائر قنابل عنقودية بدلا من الرؤوس الحربية الواحدة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها “إن المباحثات حول الموافقة على هذه الأسلحة والصواريخ وصلت لوكالات الأمن القومي ولجان في مجلس النواب الأمريكي”.

وشنت أوكرانيا أمس الجمعة، ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما أفاد مسؤول محلي، قائلا “إنه يخشى وقوع ضربة أخرى”.