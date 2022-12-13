الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تدشن مبادرة “نادي السعودية الخضراء”

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دشنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهمي بمنطقة تبوك، ممثله بوحداتها التدريبية، اليوم مبادرة “نادي السعودية الخضراء”، بهدف تعزيز ورفع وعي منسوبي ومتدربي المؤسسة في الثقافة البيئية بالمنطقة.

وأوضح مدير الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي بأن تدشين المبادرة يأتي برعاية من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الذي يؤكد على التوعية والمساهمة في تحقيق المؤسسة لمستهدفاتها من خلال المشاركة الفعالة في إنشاء فرق تطوعية بيئية، بالإضافة إلى الابتكارات البيئية التقنية لإبراز دور المملكة في مكافحة التصحر المناخي.

وقال: إن الأندية ستتكون من مجموعة فرق تطوعية من جميع الوحدات، حيث تعمل على تنظيم المعارض والورش و الابتكار البيئي والمساهمة في تنظيم الجهود للمتدربين والمتدربات، مع إبراز الدور الكشفي في نظافة البيئة حمايتها والحرص على تكوين أندية مستدامة للوحدات التدريبية وزيادة المساحات الخضراء في المنشآت تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.