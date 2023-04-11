الإدارة العامة للتعليم بجدة: تحويل الدراسة “عن بُعد” في جدة ورابغ وخليص لحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة عن تحويل الدراسة “عن بُعد” اليوم الثلاثاء لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه جرى تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم، وأن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، المتوقع بحدوث أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية وحرصًا على سلامة الجميع.