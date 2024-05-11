الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أعمال مؤتمر الصيدلة الدولي 2024 .. غدًا بالرياض

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تنطلق صباح يوم غد الأحد أعمال مؤتمر الصيدلة الدولي 2024، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلةً في برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض تحت شعار “تشجيع الامتياز في الصيدلة من خلال الذكاء الاصطناعي والتميز في التعليم”، بمشاركة نخبة من المختصين في الجهات الأكاديمية والصحية.

ويناقش المؤتمر محاور عدة، أبرزها تطبيقات ومستجدات الذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة، وبرامج الدراسات الجامعية في الصيدلة، وبرامج الدراسات العليا في الصيدلة، والتطوير المهني والتعليم المستمر في الصيدلة، وبرامج الدبلوم في الصيدلة، وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول المؤتمر زيارة البوابة الإلكترونية للشؤون الأكاديمية عبر موقع مستشفى قوى الأمن بالرياض.