الإدارة العامة للمجاهدين تشارك ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الرياض

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تشارك الإدارة العامة للمجاهدين ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، المقام في مجمع النخيل مول بمدينة الرياض خلال الفترة (26-30 يونيو 2024)، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام، تحت شعار “الاستثمار في الوقاية”.

وتأتي مشاركة الإدارة العامة للمجاهدين لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه مخاطر المخدرات وأضرارها، واستعراض جهود الإدارة في التصدي والقبض على مهربي ومروجي المخدارت.

يذكر أن المعرض، يهدف إلى بث العديد من الرسائل التوعوية التثقيفية لأضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، بمشاركة قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام ممثلًا في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.