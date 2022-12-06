“الإذاعة والتلفزيون” تطلق 4 حسابات لبرامجها الجديدة عبر سناب شات

في سعيها لتقديم محتوى رقمي متكامل أطلقت هيئة الاذاعة والتلفزيون عبر منصة سناب شات 4 حسابات لبرامج جديدة وهي : هذا مكانك ، وش صاير ، وجربها والعائلة الذكية، وتأتي هذة الإنطلاقة من حرص الهيئة في تقديم محتوى إعلامي متكامل للمشاهدين.

وتقدم البرامج الجديدة للهيئة عبر حساباتها في تطبيق سناب شات كل مايدور خلف الكواليس لفريق العمل والضيوف بالإضافة إلى أهم الفقرات للبرامج بشكل مختصر بطابع مختلف عن مايتم بثه في التلفزيون.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون شهدت حراكا كبيراً خلال الفترة الماضية يرتبط بتجديد محتوى الشاشة والسعي لكسب المشاهد السعودي والعربي ، حيث تعد الدورة البرامجية الجديدة امتداداً لدورات برامجية سابقة لامست الهيئة النجاح وكسب عدد كبير من المتابعين عبر قنواتها ومنصاتها الإعلامية.