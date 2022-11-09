الإرياني: تفجير مليشيا الحوثي جسرا بين تعز ولحج يؤكد عدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين

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أدان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تفجير جسر في خط المغنية بمديرية القبيطة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز، ولحج.

وقال الإرياني إن الجسر الذي فجره الحوثيين يقع على طريق بديل يتخذه المواطنين للانتقال من مناطق سيطرة المليشيا للعاصمة المؤقتة “عدن” بعد إغلاقها الطريق الرئيسية منذ ثمانية أعوام.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تشديد الحصار على أبناء محافظة تعز، وفرض مزيد من الحواجز والقيود والأعباء على تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات، بدلا من الاستجابة لدعوات وجهود التهدئة وتمديد الهدنة، لتؤكد مسئوليتها الكاملة عن المأساة الإنسانية في اليمن، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات التي تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويدفع ثمنها المدنيين الأبرياء، والعمل على ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي، وإدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.