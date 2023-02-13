الإرياني: تفجير مليشيا الحوثي منازل المواطنين في مأرب عمل بربري جبان

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أدان معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، بأشد العبارات أقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران على تفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، بينهم منزل المرحوم أحمد ناصر الدولة الجهمي والذي توفي قبل الانقلاب بخمسة أعوام، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في عمل بربري جبان.

وقال وزير الإعلام اليمني، إن استمرار مليشيا الحوثي في تفجير منازل خصومها من مناهضي الانقلاب في محافظة مأرب وغيرها من المناطق، يعكس موقفها من دعوات التهدئة واستعادة الهدنة، وأنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريك حقيقي في بناء السلام، كما يكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي.

وأضاف: “وثقت منظمات حقوقية قيام مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بتفجير قرابة 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين، واتخاذها سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا أسلوبا لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي”.

وتابع: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بمغادرة مربع الصمت وإعلان موقف واضح من الأعمال الإرهابية التي تقوض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية”.