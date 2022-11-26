الإرياني: سعي الحوثيين للاستحواذ على المستشفيات الخاصة أدى لانهيار القطاع الصحي

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استنكر اليمن بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باختطاف الدكتور ياسر عبدالمغني أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة صنعاء، وأحد كبار الجراحين في اليمن ومدير مستشفى يشفين الاستشاري، بعد أيام من اختطاف الدكتور عبدالله الداعري مدير المستشفى السعودي الألماني بصنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إن جريمة اختطاف الدكتور ياسر عبدالمغني والدكتور عبدالله الداعري واخفائهم قسريا، يندرج ضمن ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من تضييق على الكوادر الوطنية لدفعها للهجرة خارج البلد، ومساعيها للاستحواذ على المستشفيات الخاصة، والذي أدى لانهيار القطاع الصحي وتردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الإرياني أن المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بإدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي لم يسلم منها نخبة المجتمع من أكاديميين واستشاريين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.