الإرياني: ضبط شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي يؤكد تصعيد نظام طهران

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صرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ضبط البحرية البريطانية لشحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية، تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع من نوع “Dehlavieh”،ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في انتهاك سافر للقرارات الدولية.

وأشار إلى أن القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ 7 عمليات اعتراض في الأشهر الثلاثة الماضية، واستولت على 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضاد للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية،

وأشار عبر تغريدات على حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أن تصعيد النظام الإيراني عمليات تهريب السلاح للمليشيا الحوثية يؤكد نواياه إجهاض الجهود الدولية للتهدئة واستعادة الهدنة، ووقوفه حجر عثرة أمام السلام في اليمن، واستخدامه المليشيا اداة لتنفيذ سياساته في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وأضاف “نثمن جهود القوات البحريةالمشتركة وعلى رأسها القوات البحرية الأمريكية والبحرية الملكية البريطانية لدورهم في إحباط عمليات تهريب السلاح الايراني،وندعو لدعم قوات خفر السواحل اليمنية لرفع جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية”، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية لوقف الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي، باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية، وتحدي سافر لجهوده في فرض التهدئة واحلال السلام في اليمن.