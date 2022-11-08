الإرياني: ميليشيا الحوثي تعمل على تحويل موظفي الدولة لـ”باسيج” على طريقة إيران

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء إن جماعة الحوثي تحول موظفي الدولة إلى “باسيج” يشبه ذلك الموجود في إيران.

وقال الإرياني في حسابه على “تويتر” إن ما يسمى بـ”مدونة السلوك الوظيفي” التي أصدرتها جماعة الحوثي وتعتزم تطبيقها بمناطق سيطرتها هي “عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة”.

وأضاف الإرياني أن المدونة “تستهدف مقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بالدورات الثقافية والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الاجباري للقتال، والانخراط في الأنشطة والطقوس الطائفية المستورد من إيران، أو الفصل من الوظيفة”.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي بإدانة ما أسماها “ممارسات ومساعي الحوثيين لتطييف الدولة واستنساخ الثورة الخمينية مما يهدد بنسف أي فرص لإحلال السلام”.