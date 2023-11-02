الإسعاف الجوي ينقل حالة خطرة لمستشفى الملك فهد بجدة نتيجة حادث مروري

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نقل الإسعاف الجوي اليوم حالة خطرة لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم ، بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة 10:37 صباحًا بلاغاً عن حادث تصادم بطريق مكة جدة السريع باتجاه جدة.

وفور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية إضافة إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول أول فرق إسعافية تبين وجود 11 إصابة منها حالة خطرة تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك فهد بجدة بزمن استجابة 16 دقيقة، في حين تم نقل 10 إصابات متوسطة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بالعاصمة المقدسة.