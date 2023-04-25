الإصابة تنهي موسم جيمس وماونت مع تشيلسي

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كشف فرانك لامبارد المدرب المؤقت لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم عن أن المدافع ريس جيمس ولاعب الوسط ميسون ماونت سيغيبان لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

واستبعد جيمس بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يغيب ماونت بسبب مشكلة في البطن رغم أن لديه فرصة ضعيفة للعودة في المباراة الأخيرة للموسم.

وقال لامبارد للصحفيين، الثلاثاء قبل مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء: «جيمس لن يكون متاحا لبقية الموسم. ينطبق نفس الكلام على ماونت الذي قد يلحق بالمباراة الأخيرة لكن الأمر ليس مؤكدا. إنها أنباء محبطة جدا».

وأضاف: «لا يزال كاي هافرتس يعاني من مشكلة في ركبته ولكن من المفترض أن يكون متاحا بنهاية الأسبوع».

ويتطلع تشيلسي، الذي يحتل المركز 11 ويواجه خطر أسوأ إنهاء لموسم في الدوري المحلي منذ حوالي 30 عاما، إلى وضع حد لسلسلة من سبع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات أمام برنتفورد.

ويتأخر تشيلسي بخمس نقاط عن منافسه في غرب لندن الذي لعب مباراة أكثر، حيث يسعى لامبارد لتحقيق فوزه الأول منذ عودته إلى ستامفورد بريدج بعد رحيل جراهام بوتر.

وقال لامبارد الذي خسر مبارياته الأربع الأولى: «كرة القدم لا تعرف التوقعات لكننا جئنا إلى ناد يعاني من صعوبات كبيرة منذ فترة، وهناك الكثير من العوامل فيما يتعلق بالمباريات الأربع التي خضتها هنا. يعاني الفريق والنادي منذ فترة. نحن هنا للمساعدة. الأمور لن تتغير في وقت قصير».

ولم يعد أمام تشيلسي أي شيء ينافس عليه، حيث يبدو التأهل للعب في أوروبا مهمة بعيدة المنال، لكن لامبارد قال إن تحفيز اللاعبين لن يكون مشكلة.