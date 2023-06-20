“الإصلاح الذاتي”.. مالكو أجهزة جالاكسي يعالجون مشكلاتها بأنفسهم

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أتاحت شركة سامسونج بشكل رسمي، برنامج الإصلاح الذاتي من أجل منح مالكي أجهزة جالاكسي خاصة في المملكة المتحدة والدول الأوروبية إمكانية إصلاحها بأنفسهم.

وتشمل قائمة الأجهزة التي سيتمكن مالكوها من إصلاحها “أجهزة جالاكسي S20 وS21 وS22″، على أن تتضمن عمليات الإصلاح استبدال الشاشة والجهة الخلفية الزجاجية ومنافذ الشحن.

وسعت سامسونج لتوفير قطع الغيار للعملاء، من خلال إبرام شراكة مع شركة ASWO التي تتخصص في الإلكترونيات وخدمات ما بعد البيع وتنشط في فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وتخطط الشركة إلى تمكين العملاء من مالكي أجهزة جالاكسي الحصول على الأدوات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، وكذلك الاستفادة من التكلفة الأقل والوقت الأقصر للإصلاح.