الإطاحة بتشكيل إجرامي يستهدف الحسابات البنكية

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) أشخاص في مناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان لتعاونهم مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة وتنفيذ عمليات احتيال مالي.

وأوضحت شرطة الرياض أن المجرمين اتخذوا محلين تجاريين في الرياض ومحافظة الخرج وكرًا لاستخراج أرقام هواتف ثابتة وشرائح اتصال وتمرير المكالمات المستخدمة في الاحتيال إلى التشكيل الإجرامي خارج المملكة.

وأشارت إلى أن العصابة نفذت عمليات النصب والاحتيال المالي بانتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية من ضحاياهم والاستيلاء على 3.7 مليون ريال بطرق غير نظامية وتحويلها إلى خارج المملكة من خلال 83 حادثة جنائية.