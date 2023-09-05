الإطاحة بـ5 مروجين للمخدرات بنجران والمدينة

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تمكنت شرطة منطقة نجران من القبض على 3 أشخاص حولوا إحدى الاستراحات إلى وكر لترويج مادتي “الحشيش” و”الأمفيتامين” المخدرتين.

وضبطت الشرطة بحوزتهم بندقية هوائية، وهواتف متنقلة، ومبالغ مالية، مشيرةً إلى أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وفي السياق ذاته، أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقيمين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، لافتة إلى أنه تم إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.