الإطاحة بـ8 “إثيوبيين” هرّبوا وروّجوا “مخدرات”

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ألقت القوات الأمنية، القبض على 8 مخالفين من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم وترويجهم مواد مخدرة في منطقة جازان.

وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما ضبطت دوريات الأمن بمنطقة جازان أيضا، مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدرة، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المحددة لذلك.