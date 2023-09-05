الإعصار “هايكوي” يهبط على اليابسة في شرق وجنوب الصين

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وصل الإعصار “هايكوي”، وهو الإعصار الـ11 خلال هذا العام، إلى اليابسة في المناطق الساحلية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين ومقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين اليوم.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية وفقًا لمديريتي الأرصاد الجوية في فوجيان وقوانغدونغ، أن الإعصار هبط في المناطق الساحلية لمحافظة دونغشان في مقاطعة فوجيان عند الساعة 5:20 صباحًا ومحافظة راوبينغ بمقاطعة قوانغدونغ عند الساعة 6:45 صباحًا، مصحوبًا برياح قوية بلغت سرعتها 20 و 18 مترًا في الثانية بالقرب من مركزها، على التوالي.

ومن المتوقع أن يتحرك “هايكوي” غربًا بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة ليضعف تدريجيًا، وفقًا لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة قوانغدونغ.

وأفاد مقر مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف أنه وحتى الساعة 12 ظهر أمس، اكتملت مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية بشرقي مدينة هويتشو في المقاطعة، حيث احتمى 27897 قارب صيد بالميناء، كما عاد إلى اليابسة 2139 من عمال الصيد، و453 من العاملين في طاقة الرياح البحرية، و149 من العاملين في المزارع البحرية، إلى جانب إغلاق جميع المواقع الساحلية الـ25.

وعلقت السلطات الصينية 515 قطارا في قوانغدونغ و23 خطًا بحريًا للركاب بشرقي هويتشو للوقاية من الفيضانات والأعاصير، إضافة إلى تعليق الدراسة في مدينتي شانتو وتشاوتشو.