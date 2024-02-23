الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد 132 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن 132 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع بالسابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد المكتب في بيان اليوم، باستشهاد الصحفيين محمد ياغي ومصعب أبو زايد.

وأوضح البيان أن ياغي الذي يعمل مع عدة وسائل إعلام محلية وعربية، استشهد برفقة أفراد عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدف منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وتابع البيان أن أبو زايد، الذي يعمل مذيعا ومقدم برامج في إذاعة محلية استشهد برفقة أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

وبمقتل ياغي وأبو زايد يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ السابع منذ أكتوبر إلى 132 صحفيا بحسب المكتب الإعلامي في غزة.