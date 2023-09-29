الإعلام السياحي يحتفي بيوم السياحة العالمي

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شاركت الجمعية السعودية للإعلام السياحي في الإحتفاء باليوم العالمي في المعرض الذي أقيم في بهو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

وقدمت الجمعية عرض عن السياحة السعودية وفق رؤية 2030م وعلى دور الجمعية البارز في تنشيط السياحة في المملكة وجعلها وجهة سياحية متميزة ومحفزة للزوار.

وأوضح خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام مؤكداً إن

المملكة العربية السعودية تبذل جهود في مجال مكافحة تغير المناخ، وتدعم الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات. وجاءت مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأستطرد آل دغيم حديثه قائلاً إن المملكة العربية السعودية تهدف من خلال نهجها التنموي إلى صنع نهضة شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان وتعزيز جهود البناء والتطوير بما يلبي تطلعات الأجيال المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار وترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش.