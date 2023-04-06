(الإعلام والإرشاد)السياحي على طاولة واحدة هذا المساء ضمن أجاويد

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تنفذ جمعية الإعلام السياحي أمسية إعلامية مشتركة مع رابطة مرشدي عسير السياحيين مساء اليوم الخميس في أبها تتضمن مفاهيم السياحة، السائح، المرشد السياحي، الإعلام السياحي والعلاقة بين المرشد السياحي والإعلام السياحي.

ذكر ذلك خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي وضح أن انطلاق الرابطة هو انطلاق فجر جديد للإرشاد السياحي وتحول في منظومة الأدوات والمهارات للتعريف بمقومات السياحة وأنماطها المختلفة بمنطقة عسير وبارك آل دغيم هذه الخطوة معتبرا الإرشاد السياحي والإعلام وجهان لعمل واحدة ومن هذا انبثقت الأمسية التي تجمع الإعلاميين والمرشدين السياحيين على طاولة واحدة لمعرفة نظرية المزيج التسويقي في القطاع السياحي وعلاقة كل منهم به.

من جانبه أوضح عبد الله محمد ناصر رئيس مجلس رابطة مرشدي عسير السياحيين أننا نعمل في الرابطة على استراتيجية للإرشاد السياحي بالمنطقة من خلال بناء شراكات فاعلة مع الشركاء وفي مقدمتهم الإعلام السياحي وتتضمن الأمسية شرحا لرؤية الرابطة ورسالتها وأهدافها والخطة التي نحاول من خلالها توسيع مهارات الأعضاء وتذليل الصعاب وبناء قاعدة بيانات مع السعي إلى بناء نموذج لعمل الإرشاد السياحي من خلال روابط وهذه تجربة- بإذن الله- راح تسجل لمرشدي منطقة عسير.