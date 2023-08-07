الإعلان عن إقامة حفل تدشين دوري روشن السعودي 2024-2023 غداً

المناطق_متابعات

تنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين الاثنين 7 أغسطس حفل تدشين دوري روشن السعودي 2024-2023 بمشاركة عدد من أبرز نجوم الدوري المنضمين حديثا.

وينطلق الحفل عند الساعة التاسعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم لعبة كرة القدم في العالم ضمن برنامج لاستقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الثلاثة الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الاعلان عنها أخيرا.

وتهدف استراتيجية التحول لرفع القيمة التسويقية والفنية للدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال. يُشار إلى أن دوري المحترفين السعودي بدأ في العام 2008 بمشاركة 12 فريقًا، ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا من النسخة الثالثة قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16 ابتداء من موسم 2019-2018 حتى نهاية الموسم الماضي.

وسيشارك 18 فريقًا في منافسات الدوري للمرة الأولى ابتداء من الموسم الذي سينطلق الجمعة الـ 11 من أغسطس 2023 والذي سيكون النسخة الثانية بمسمى دوري روشن السعودي.