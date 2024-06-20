الإعلان عن الأندية المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

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تتنافس أفضل أندية قارة آسيا في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي تنطلق منافساتها في شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة الأولية للأندية المشاركة في نسخة 2024 – 2025، بالاستناد إلى توزيع مقاعد مسابقات الأندية الآسيوية 2024 – 2025، حيث تضم دوري أبطال آسيا للنخبة 27 نادياً من 12 اتحاداً وطنياً (ستة من منطقة الغرب وستة من منطقة الشرق).

ويشهد الدور التمهيدي تنافس خمسة أندية في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس، وذلك لإكمال قائمة المتأهلين إلى مرحلة الدوري.

ففي منطقة الغرب يلعب الغرافة القطري مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين ممثل إيران وشباب الأهلي الإماراتي، بينما في الشرق يتواجه شاندونغ تايشان الصيني مع بانكوك يونايتد التايلاندي، علماً بأن الفرق الخاسرة من الدور التمهيدي تنتقل مباشرة للعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

في المقابل، تنضم الفرق الفائزة في الدور التمهيدي إلى الأندية التي تأهلت مباشرة لمرحلة الدوري، حيث تواصل سعيها للوصول إلى قمة قارة آسيا في الفترة ما بين 16 سبتمبر 2024 و19 فبراير 2025.

وتشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييراً محورياً من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، مما يضمن منافسة قوية مع كرة قدم عالية الجودة في جميع المباريات، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق، وبحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته عبر أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.