الشريدة: واسطة المملكة في الإفراج عن الأسرى يدل على قوتها السياسية

قال سلمان الشريدة، المحلل السياسي، إن وساطة سمو ولي العهد، في الإفراج عن 10 أسرى من خمس دول يدل على عمق وقوة المملكة على الناحية الاستراتيجية على المستوي العالمي على الصعيد السياسي.

واسطة المملكة في الإفراج عن الأسرى يدل على قوتها السياسية

وأضاف الشريدة، خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن المملكة لها قبول سياسي كبير لدى العديد من الدول، نظرًا لحكمتها وعمقها السياسي ودعمها الكبير في الحفاظ على الاستقرار والسلام.

مكانة المملكة الاستراتيجية القوية

وتابع: أن المملكة من الدول القوية اقتصاديا، وتملك موقع استراتيجي، وتملك قاعدة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن المملكة ليس لها أي توجيهات أو مصالح ذاتية من القضايا التي تسعى لحلها.

الأمير خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد للإفراج عن الأسرى تؤكد حرصه على تبني المبادرات الإنسانية