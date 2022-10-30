الإقلاع عن التدخين قبل 35 عاماً أعلى معدل للوفاة !

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نشرت دراسة في مجلة «JAMA Network Open» الطبية، أشارت نتائجها إلى أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35 عاماً، يتمتعون بمعدلات وفيات مماثلة بعد فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق. ووجد البحث أن أولئك الذين توقفوا عن التدخين في سن متأخرة، أظهروا تحسناً لافتاً، لكن معدلات الوفاة لديهم تجاوزت أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم سن 35 عاماً.

على سبيل المثال، أظهر الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين والذين تراوح أعمارهم بين 35 و44 عاماً معدل وفيات أعلى بنسبة 21%، مقارنة بالذين لم يدخنوا أبداً. وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات أعلى بنسبة 47% مقارنة بغير المدخنين.