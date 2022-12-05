الإمارات.. الأولى عالميا كأكبر مورد للنفط إلى اليابان

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احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 33.93 مليون برميل، أي 40.1 بالمئة من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2022، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وخلال أكتوبر الماضي استوردت اليابان 84.58 مليون برميل، كانت حصة النفط العربي فيها 94.7 بالمئة أي 80.10 مليون برميل مصدرها خمس دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.

وجاءت بقية الواردات من أميركا الوسطى والجنوبية 0.8 بالمئة، وجنوب شرق آسيا 0.8 بالمئة، وأفريقيا 0.6 بالمئة، وأوقيانوسيا 0.3 بالمئة من الإجمالي في شهر أكتوبر.

وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمستودعات الموجودة في الموانئ في اليابان خلال أكتوبر 2022. وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.

يذكر أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد انكمش بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، وسط ضعف الين والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل متزايد مما انعكس سلبا على استهلاك الأسر والشركات.

وسجل الاقتصاد الياباني انكماشا بنسبة 1.2 خلال الربع الثالث من العام بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية.