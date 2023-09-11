الإمارات: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية والتحقيقات مستمرة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة “إيروجلف” والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.

وأفادت وكالة أنباء الأمارات (وام) اليوم /الإثنين/ بأن عمليات البحث كانت قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

وذكرت أن التحقيقات لا تزال قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.