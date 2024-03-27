الإمارات تبلغ كأس آسيا بفوز كبير على اليمن في التصفيات المزدوجة

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تأهلت الإمارات إلى كأس آسيا لكرة القدم 2027 والمرحلة الثالثة من التصفيات‭‭ ‬‬المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوزها 3-صفر على مضيفها اليمن بينما انتصرت البحرين بالنتيجة ذاتها على ضيفتها نيبال اليوم الثلاثاء.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات لتتصدر المجموعة المؤهلة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، لتتقدم بثلاث نقاط على البحرين فيما يحتل اليمن المركز الثالث وله ثلاث نقاط وتتذيل نيبال المجموعة بلا أي نقطة.

ومنح فابيو ليما التقدم للإمارات، في المباراة التي أقيمت في السعودية، بتسديدة متقنة من ركلة حرة في الدقيقة 14 قبل إضافة الهدف الثاني بتصويبة من مدى قريب بعدها بثماني دقائق.

وفرضت الإمارات سيطرتها على اللقاء قبل أن يختتم سلطان عادل أهداف بلاده قبل عشر دقائق من الاستراحة.

وفي نفس التوقيت، سجلت البحرين ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتفوز على نيبال وتعزز وجودها في المركز الثاني.

وتحتاج البحرين لنقطة واحدة من مباراتين لكي تضمن بلوغ كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.