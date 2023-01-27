الإمارات تدين اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين

المناطق_وكالات

أدانت الإمارات اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الفلسطينيين.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ صباح الخميس “عملية في مخيم جنين ضد نشطاء من الجهاد الاسلامي”.

وأضاف “أثناء محاولة اعتقال مطلوبين يشتبه بتورطهم مؤخرا في عمليات إرهابية واسعة النطاق، قُتل عدد منهم في تبادل لإطلاق النار مع قواتنا”.

وأكد الجيش في بيان أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في تبادل إطلاق نار فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على آخرَين كانا يفران من المكان، إضافة إلى مشتبه به سادس داخل مبنى وفلسطينيين آخرين.

وأشار إلى أنه لا توجد خسائر في صفوف قواته.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل فجر الخميس تسعة فلسطينيين وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين صباح اليوم.

وبذلك يرتفع إلى 29 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.