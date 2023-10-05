الإمارات ترحب بإعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

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أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن المملكة تمتلك الإمكانات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في جميع المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، مما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.