الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل في يوليو

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أقرّت شركات بيع الوقود بالتجزئة في الإمارات، أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو شاملة ضريبة القيمة المضافة (5 في المئة)، ويبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من 1 يوليو 2023، بحسب ما ذكر موقع الإمارات اليوم.

وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بأقل من 2 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 3 في المئة.

وسيصبح سعر بيع لتر الديزل 2.76 درهم ارتفاعاً من 2.68 درهم في يونيو، ولتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.81 درهم ارتفاعاً من 2.76 درهم في يونيو، و سعر بيع لتر بنزين 95 سيصبح 2.89 درهم ارتفاعاً من 2.84 درهم، كما سيبلغ سعر بيع لتر بنزين 98 سيصبح 3 دراهم بدلا من 2.95 درهم في يونيو.