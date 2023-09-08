الإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر.. والبحث جارٍ عن طاقمها

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سقطت طائرة عمودية من طراز Bell212 في البحر بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي أمس، وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، حسب ما ذكر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف القطاع في بيان له بثته وكالة أنباء الإمارات أن الطائرة تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، وكانت في مهمة تدريبية ليلية، مشيرًا إلى أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، فيما ما يزال البحث جاريًا عن طاقم الطائرة، علمًا بأن فريق التحقيق في الحوادث الجوية انتقل إلى موقع الحادث.