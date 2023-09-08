الإمارات: سقوط طائرة عمودية في البحر.. والبحث جارٍ عن طاقمها

وأضاف القطاع في بيان له بثته وكالة أنباء الإمارات أن الطائرة تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، وكانت في مهمة تدريبية ليلية، مشيرًا إلى أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، فيما ما يزال البحث جاريًا عن طاقم الطائرة، علمًا بأن فريق التحقيق في الحوادث الجوية انتقل إلى موقع الحادث.