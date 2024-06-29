الإمارات يحجز مقعداً في نصف النهائي.. إثارة مستمرة في بطولة الديار العربية

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اختتمت مساء الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 عاماً، التي تحتضنها محافظة الطائف.

فقد انتهى اللقاء الأول بين منتخبي العراق وألبانيا، التي أقيمت على ملعب نادي عكاظ بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل لمنتخب العراق اللاعب حسين عدنان عند الدقيقة 57، فيما سجل اللاعب فلافيو سليماني هدف التعادل لمنتخب ألبانيا.

وفي الجهة المقابلة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية تقاسم منتخبي البحرين وفلسطين نقاط المباراة بتعادلٍ إيجابي بهدف لكل منهما، فقد افتتح التسجيل منتخب فلسطين عن طريق اللاعب صهيب علي عند الدقيقة 32، ثم أتى هدف التعادل لصالح البحرين عن طريق اللاعب سامي عوضي عند الدقيقة 62.

فيما حقق منتخب الإمارات فوزه الثاني في البطولة أمام منتخب سوريا على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بثلاثية نظيفة، افتتح التسجيل حازم عباس عند الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني اللاعب محمد المنصوري عند الدقيقة 28، وأخيراً عيد الحمادي يضيف الهدف الثالث للامارات عند الدقيقة 78، وبهذه النتيجة يتأهل رسميّاً المنتخب الإماراتي إلى الدور نصف النهائي.

وفي الجهة المقابلة حقق منتخب الأردن فوزاً ثميناً أمام شقيقه منتخب لبنان على ملعب نادي عكاظ بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق اللاعب إبراهيم صبرة؛ ليصل الأردن إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الثانية.