هل الإمساك يسبب نزيف داخل الجهاز الهضمي؟.. استشاري يُجيب

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الأمراض الباطنية، وطبيب الجهاز الهضمي في مدينــة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، عن حقيقة تسبب الإمساك في نزيف بداخل الجهاز الهضمي.

نزيف الجهاز الهضمي

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هل الإمساك يُسبب نزيف في الجهاز الهضمي؟.. الجواب: نعم، الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف بعدة طرق”.

وعن أبرز هذه الطرق، أضاف: “جيوب القولون، البواسير، الشرخ الشرجي، تقرحات”، فيما أوضح في سياق متصل مسببات السرطان، قائلًا: “عوامل متعددة، أبرزها: السمنة، والتدخين والخمر، والوراثة، وكذلك أعراض جانبية للأدوية”.

وأكمل، أن حالة الالتهاب المُزمن تُسبب السرطان، فضلًا عن الفيروسات والبكتيريا كفيروس الكبد بي وسي والأيدز وجرثومة المعدة”.

هل الإمساك يسبب نزيف داخل الجهاز الهضمي؟ الجواب: نعم، الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف بعدة طرق، منها:

👈 جيوب القولون

👈 البواسير

👈 الشرخ الشرجي

👈 تقرحات — د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) January 4, 2023

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