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الإنفلونزا الموسمية.. تحذير عاجل من الصحة لهذه الفئات

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 10:33 مساءً
الإنفلونزا الموسمية
الصحة

المناطق ـ متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن الإنفلونزا الموسمية، هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، وتهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.

الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت أن التطعيم يقى الإنسان من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة 70% إلى 90%.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

بحسب وزارة الصحة، تشمل الأعراض: سيلان الأنف ـ ألم العضلات ـ رجفة وتعرق ـ درجة حرارة أكثر من 38 ـ التهاب الحلق ـ سعال مستمر ـ صداع.

مضاعفات الإنفلونزا الموسمية

تشمل المضاعفات: التهاب الرئتين ـ التهاب الأذن ـ الوفاة ـ التهاب الشعب الهوائية ـ تسمم الدم.

 

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الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية
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طرق العدوى بـ الإنفلونزا الموسمية

بينت وزارة الصحة أن طرق عدى الإنفلونزا الموسمية، تكون عبر الرذاذ المتطاير عند العطاس، ولمس الأسطح الملوثة.

طرق الوقاية من الإنفلونزا

 

تشمل طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

ـ أخذ اللقاح

ـ تجنب لمس العين أو الفم مباشرة.

ـ غسل اليدين جيدًا.

الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية

ـ تجنب الأماكن المزدحمة.

ـ الحرص على نظافة المكان.

ـ استخدام المناديل عند العطاس والسعال.

ـ التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية

من هم الأكثر حاجة لتطيعم الإنفلونزا؟

 

قالت وزارة الصحة، إن كبار السن ضمن الأكثر حاجة للتطعيم، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والأطفال، والمصابين بالأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الصحي.

الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا الموسمية

كما أن مرضى الربو من الفئات الاكثر عرضة للتأثر بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية وإن كانت بسيطة الشدة لأن الفيروس قد يسبب تهيج الشعب الهوائية ويحفز أزمات الربو.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 10:33 مساءً
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