“الإنماء” يقر توزيع أرباح للمساهمين بواقع 25 هللة للسهم عن الربع الأول 2024

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أقر مجلس إدارة مصرف الإنماء بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن الربع الأول من العام 2024م حيث بلغ إجمالي المبلغ الموزع 621.38 مليون ريال بواقع 25 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

حيث ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفقا لـ ” الاخبارية”.

فيما ذكرت إدارة البنك أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.48 مليار سهم كما أن تاريخ التوزيع سيكون في 2يونيو 2024م.