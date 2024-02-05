“الإيثار سمة المحسنين”.. “الحج” تحث المعتمرين على التراحم والتعاون ومنع الازدحام

المناطق_الرياض
حثّت وزارة الحج والعمرة، الزوّار والمعتمرين، على اتباع سلوك الإيثار خلال الوجود بالحرم المكي لمنع التزاحم والتدافع.
وقالت الوزارة، الإيثار سمة المُحسنين في كل مكان، وهُنا حيث يتضاعف الأجر ويعظُم الثواب، نجعله شعارًا ودليلًا إلى التراحم والتعاون.
وناشدت في إنفوجراف نشرته اليوم، الزوّار والمعتمرين، على تجنُّب التدافع والازدحام، والالتزام بتعليمات رجال الأمن، وإعطاء الأولوية للنساء وكِبار السن.
ونوّهت “الحج”، بضرورة المحافظة على النظام وانتظار المعتمر أو الزائر دوره.
الإيثار سمة المُحسنين في كل مكان، وهُنا حيث يتضاعف الأجر ويعظُم الثواب، نجعله شعارًا ودليلًا إلى التراحم والتعاون.#في_حب_المدينة pic.twitter.com/fABjhPSV7Q
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 5, 2024