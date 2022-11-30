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الإيرانيون يخرجون للاحتفال بهزيمة المنتخب الإيراني في المونديال (فيديو)

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 2:46 مساءً

المناطق-الرياض

عقب هزيمة المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام المنتخب الأمريكي في مونديال قطر، وخروجه من كأس العالم، أعرب المواطنون في مختلف مدن إيران عن فرحتهم بهذه الهزيمة.

وقد أعرب المواطنون الإيرانيون في العديد من المدن عن فرحتهم بهزيمة الفريق من خلال إطلاق أبواق سياراتهم وهتافات وإطلاق العاب نارية في الهواء حيث يعتبرونه ممثلا للنظام وليس الشعب الإيراني.

وكانت مدن مثل طهران، همدان، أردبيل، مريوان، بندر عباس، دزفول، إسلام شهر، زاهدان، روانسر، إيلام، الأهواز، كرمانشاه، رشت، أراك، كرمان، بهبهان، تبريز وجرجان مسرحًا لحضور الناس في الشوارع.

وأعرب كثير من المواطنين في مقاطع الفيديو التي أرسلوها عن فرحتهم بعد هزيمة المنتخب، وسعادتهم بفشل خطة النظام لاستغلال المونديال.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 2:46 مساءً
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