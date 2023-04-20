“الإيسيسكو” تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

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دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز العملية الإبداعية وتأهيل قدرات رأس المال البشري.

وأكدت المنظمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإبداع والابتكار، الموافق الـ 21 من شهر أبريل من كل عام، أهمية بناء مجتمعات مزدهرة قائمة على المعرفة والإبداع والابتكار، للإسهام في الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي.

وأشارت “الإيسيسكو” إلى مبادراتها الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع والابتكار في مجتمعات العالم الإسلامي، داعية إلى التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع، لبناء مجتمعات مبدعة، ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.