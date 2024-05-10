“الإيسيسكو” تشارك في المعرض الدولي للكتاب بالمغرب ببرنامج ثقافي متنوع

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شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة المغربية الرباط أمس، ببرنامج متنوع يشمل حوالي 60 نشاطاً ثقافياً متنوعاً.

وتعرض المنظمة ضمن جناحها في هذه الدورة العديد من الكتب والدراسات التي أصدرتها في مجالات اختصاصها، وتعقد لقاءات ثقافية متنوعة يشارك فيها نخبة من المفكرين والمثقفين والأدباء والشعراء، ينتمون إلى الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها، حيث سيقدمون محاضرات حول مجموعة من القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، وقراءات في مجموعة من الإصدارات والمؤلفات الحديثة.

كما خصصت الإيسيسكو برنامجاً للأطفال يشمل أنشطة ثقافية ومسابقات ترفيهية ومنح جوائز للفائزين تشجيعاً للناشئة على القراءة والاطلاع.