الإيسيسكو تعقد اجتماعاً وزارياً لمناقشة إطلاق صندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي

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عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط اليوم، اجتماعاً وزارياً لمناقشة الخطوط الرئيسة، والاتفاق على آليات تنفيذ مبادرة إطلاق مشروع صندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي، بمشاركة وزراء معنيين وأمناء بعض اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأعضاء بالمنظمة.

وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك خلال الاجتماع أن المنظمة وجدت ترحيباً كبيراً بهذه المبادرة، التي تتوافق مع دعم الابتكار بدول العالم الإسلامي.

وأوضح المالك أن المبادرة ستعرض خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، ومن ثم البدء في وضع التصور النهائي لصندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي، والإطار القانوني والإداري الحاكم له، وآليات عمله.