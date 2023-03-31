الإيسيسكو والغابون تبحثان الخطط التنفيذية لحزمة برامج مشتركة

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عقد وفداً من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) برئاسة رئيسة قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية راماتا ألمامي مباي، بالعاصمة الغابونية لبيروفيل اليوم، لقاءً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل التكنولوجيا والتربية الوطنية الغابوني الدكتور باتريك موجوياما، لمناقشة مستجدات الشراكة الثنائية، والخطط التنفيذية لبرامج ومشاريع التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

وأوضحت الايسيسكو أنه تمت مناقشة آليات تنفيذ خطة العمل الثنائية التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، وترتيبات إطلاق كرسي الإيسيسكو “الفتيات والمرأة والمجتمع” بجامعة عمر بونغو، وتنفيذ عدداً من البرامج المتعلقة بمجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا واللغة العربية، وبناء قدرات النساء، وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي وإدراج التكنولوجيا في الأنظمة التعليمية.