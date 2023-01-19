الإيسيسكو والمركز الوطني السعودي للتعليم الإلكتروني يبحثان آفاق التعاون

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عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعاً افتراضياً اليوم، مع كل من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالمملكة، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والعلوم والثقافة، لبحث آفاق التعاون والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعليم الإلكتروني.

وأكد ممثلو المركز الوطني السعودي للتعليم الإلكتروني خلال الاجتماع، حرصهم على تبادل المعارف ووضع تجربة المركز رهن إشارة الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وتشجيع التعاون من أجل نقل أفضل الممارسات للمؤسسات والأطر التعليمية، إلى جانب منح واعتماد الشهادات الاحترافية للمعلمين والمدربين المختصين، وإتاحة منصات المركز الإلكترونية للاستفادة منها بما يحقق أهداف التعاون المشترك.