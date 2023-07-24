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“الإيسيسكو” وجزر القمر تبحثان آفاق التعاون في المجالات الثقافية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 24 يوليو 2023 - 10:23 صباحًا
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المناطق_الرياض

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، بعاصمة جزر القمر موروني أمس، وزير الشباب والعمل والرياضة والفنون والثقافة في جمهورية القمر المتحدة جعفر سالم، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والفنون وبناء قدرات الشباب.

وأوضح بيان صادر عن “الإيسيسكو”، أن الجانبين تطرقا إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي المقرر تنظيمه بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر أكتوبر القادم، وعام الإيسيسكو للشباب الذي سينطلق في سبتمبر 2023، وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية القمرية على قوائم التراث في العالم الإسلامي، وتنظيم ورش عمل لتدريب المهتمين في إعداد ملفات تسجيل هذه المواقع.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 24 يوليو 2023 - 10:23 صباحًا
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