الإيطالي إيمانويل جاوديانو يتوّج بشوط “قفز السعودية” المؤهل لكأس العالم

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توّج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية اليوم، الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، بلقب الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 في الرياض، وذلك ضمن أشواط اليوم الثاني من الأسبوع الأول في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.

ونجح الفارس الإيطالي المصنف 27 عالمياً في خطف لقب الشوط الأهم في الأسبوع الأول لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر) بعد أن أنهى الشوط الرابع بزمن وقدره 41.72 ثانية، فيما حل الفارس المصري محمد زيادة في المركز الثاني بـ 44.58 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس السعودي خالد المبطي بـ 48.45 ثانية.

وفي شوط “السرعة ضد الزمن” لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.40 متر)، حقق الفارس الكويتي علي الخرافي المركز الأول، وذلك بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 60.92 ثانية، فيما حلت الفارسة الأوكرانية أليسا دانيلوفا ثانياً بـ 65.50 ثانية، ثم جاء الفارس السعودي مشاري الحربي ثالثاً بـ 69.63 ثانية.

وكان اليوم الثاني قد انطلق بشوط “جولة وجولة تمايز” ـ ارتفاع 1.20 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث تُوج بالمراكز الثلاثة الفرسان السعوديين، الأول عبد الرحمن الراجحي بزمن وقدره 36.09 ثانية، والثاني عبد المجيد الخماش بـ 37.87 ثانية، والثالث محمد الحميدان بـ 44.50 متراً.

وفي الشوط الثاني “جولة وجولة تمايز” ـ ارتفاع 1.30 متر، لفئة النجمة الواحدة، توج الفارس البحريني سامي الغزاوي بالمركز الأول بزمن وقدره 36.08 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي سلمان العجمي بـ 41.50 ثانية، وجاء في المركز الثالث الأردني سعيد العابورة بـ 47.08 ثانية.