الابتزاز والتعذيب: كيف جعل النظام الإيراني اللاعبين يرددون النشيد الوطني بكأس العالم؟

يواجه المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الثمامة، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد الفوز في الجولة السابقة على المنتخب الويلزي بهدفين دون رد.

ورفض لاعبي المنتخب الإيراني غناء النشيد الوطني أثناء العزف الموسيقي في الجولة الافتتاحية بكأس العالم، أمام المنتخب الإنجليزي في إشارة منهم لرفض قمع النظام الإيراني ضد المتظاهرين وعدم رضاهم عن السياسة التي يتبعونها تجاههم.

ووفقا لموقع “ماركا” الإسباني ،فإن عائلات لاعبي المنتخب الإيراني تم تهديدهم بالسجن والتعذيب في حالة عدم غناء اللاعبين النشيد الوطني أثناء العزف الموسيقي اليوم أمام المنتخب الأمريكي.

وتابع: تم استدعاء اللاعبين الإيرانيين للقاء أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، فقد أُبلغوا الاعبين أن عائلاتهم ستواجه ” العنف والتعذيب” إذا لم يغنوا النشيد أو إعلان رغبتهم في تأييد أي احتجاج ضد نظام طهران.

من الواضح أن التهديدات نجحت، حيث ردد جميع اللاعبين الذين اصطفواقبل المباراة النشيد الوطني، قبل خوض المباراة أمام ويلز وتحقيق الفوز بهدفين، ومن المرجح أن تستمر التهديدات لعائلات اللاعبين من أجل غناء النشيد الوطني أمام المنتخب الأمريكي في مباراة اليوم.

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