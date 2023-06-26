الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم يعلنان استضافة جدة لكأس العالم للأندية ديسمبر المقبل

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أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، اليوم /الاثنين/ استضافة محافظة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية “FIFA 2023″، وذلك عقب زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي “فيفا” إلى جدة الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، استعداد جدّة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن قطاع الرياضة يعد ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، منوها بنجاح المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نموا على مستوى العالم، مؤكدا أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليا والارتقاء بها نحو آفاق جديدة.

يذكر أن زيارة خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى جدة، شملت جولات تفقدية للبنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة حتى الآن، النادي الأهلي “بطل دوري أبطال أفريقيا 2023″، واتحاد جدة “بطل الدوري السعودي”، ومانشستر سيتي الإنجليزي “بطل دوري أبطال أوروبا”، وأوراوا ريد دياموندز “بطل دوري أبطال آسيا”، ليون “بطل دوري أبطال الكونكاكاف”، وأوكلاند سيتي “بطل دوري أبطال أوقيانوسيا”.