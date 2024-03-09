الاتحاد الأفريقي يدعو لوقف إطلاق النار في السودان ‏

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دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف شامل لإطلاق‎ ‎النار في كامل الأراضي السودانية خلال شهر رمضان، ‏وذلك بعد دعوة مماثلة‎ ‎أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لطرفي النزاع بوقف عملياتهم القتالية. ‏

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي في بيان اليوم ، أن وقف إطلاق النار في السودان ‏يمكن أن يسهم في تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس ‏الحاجة إليها، داعيًا الأطراف السودانية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار طوال شهر رمضان.

وحث المسؤول الأفريقي جميع الأطراف في السودان على تحمل مسؤولياتها لمنع خطر ‏المجاعة والكوارث الإنسانية الأخرى التي تصيب الشعب السوداني، والدول المجاورة.