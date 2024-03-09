الاتحاد الأفريقي يدعو لوقف إطلاق النار في السودان ‏

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دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف شامل لإطلاق النار في كامل الأراضي السودانية خلال شهر رمضان، وذلك بعد دعوة مماثلة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لطرفي النزاع بوقف عملياتهم القتالية.
وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي في بيان اليوم ، أن وقف إطلاق النار في السودان يمكن أن يسهم في تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، داعيًا الأطراف السودانية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار طوال شهر رمضان.
وحث المسؤول الأفريقي جميع الأطراف في السودان على تحمل مسؤولياتها لمنع خطر المجاعة والكوارث الإنسانية الأخرى التي تصيب الشعب السوداني، والدول المجاورة.