الاتحاد الأوروبي: الطريق نحو السلام في أوكرانيا يتطلب صبراً وإرادة

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد أن القمة حول السلام في أوكرانيا والتي انعقدت في سويسرا مطلع هذا الأسبوع جعلت السلام أقرب لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وأن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة.

وقالت بعد المحادثات “نعلم أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، بل سيكون رحلة”.

وأضافت لم تكن مفاوضات سلام لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب، فهو يصر على استسلام (أوكرانيا) وعلى التنازل عن أراض أوكرانية، حتى تلك التي ليست تحت سيطرة روسيا حاليا.