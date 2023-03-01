الاتحاد الأوروبي يدرس تخصيص مليار يورو لشراء ذخائر لأوكرانيا

المناطق_وكالات

يدرس الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو من الدعم الإضافي لتوفير ذخائر تشتد حاجة أوكرانيا إليها، وفق اقتراح اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” الأربعاء.

ويسارع داعمو أوكرانيا لزيادة إمدادها بقذائف من عيار 155 ملم في ظلّ تحذيرات من أن كييف تعاني نقصاً حاداً في مواجهة هجوم روسي متصاعد.

ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى 7000 قذيفة يومياً، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.

وفي محاولة لتسريع وصول الذخائر إلى أوكرانيا، اقترح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توفير مليار يورو من التمويل المشترك.

وجاء في وثيقة الاقتراح التي وزعت على دول الاتحاد الأوروبي أن الأموال ستأتي من “صندوق السلام الأوروبي” الذي وفّر حتى الآن 3.6 مليار يورو لتسليح أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وسيناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الاقتراح في اجتماع يومي 7 و8 مارس في ستوكهولم.

وكانت استونيا قد حضّت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على توفير 4 مليارات يورو للمساهمة في شراء مليون قذيفة لأوكرانيا.

إضافةً إلى تطلعهم لمعالجة احتياج كييف للذخائر، يسعى الحلفاء الغربيون أيضاً إلى تعزيز إنتاج صناعاتهم الدفاعية للمساعدة في استمرار عمليات التسليم مستقبلاً.